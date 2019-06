Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Ackerweg/ Pedelecfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Pedelecfahrer (49) aus Rosendahl ist am Donnerstag (20. Juni) gegen 11 Uhr bei einem Unfall auf einem Wirtschaftsweg in Holtwick schwer verletzt worden. Er hatte einen von rechts kommenden Wagen eines Rosendahlers (60) übersehen. Der Wagen erfasste den Pedelecfahrer. Der 49-Jährige wurde in ein Gebüsch geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

