Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bezirksdienstbeamter in den Ruhestand verabschiedet

Übach-Palenberg (ots)

Am Montag, 05. August, wurde Hermann-Josef Franzen, Bezirksdienstbeamter in Übach-Palenberg, in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Landrat Stephan Pusch überreichte ihm die entsprechende Urkunde und bedankte sich für seine Dienste. Seit dem Jahr 2000 war Hauptkommissar Franzen im Bezirksdienst tätig und hat sich um die Belange der Bürgerinnen und Bürger gekümmert. Wer seine Nachfolge antritt, wird in Kürze entschieden.

