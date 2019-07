Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheibe des Jugendzentrums St. Josef beschädigt

Gronau (ots)

Am Sonntag warf ein noch unbekannter Täter gegen 18.30 Uhr einen Stein gegen ein Fenster des Jugendzentrums St. Josef an der Kaiserstiege. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, aber nicht durchschlagen. Ein Zeuge hatte das Klirren gehört und sah kurz darauf einen Verdächtigen, der das Gelände auf einem Fahrrad verließ. Der Unbekannte ist ca. 20 Jahre alt, dunkelhäutig, war dunkel gekleidet und hatte einen dunkelblauen Rucksack mit weißen Streifen dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

