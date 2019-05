Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Übung löst mehrere Notrufe aus

Pirmasens (ots)

Bei einer gemeinsamen Übung der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes am Dienstag, 30.04.2019 wurde ein Unfall im Wald bei Ruppertsweiler auf dem Forstweg zum Beckenhof gemeldet. Da das Fahrzeug ohne Begleitung im Wald stand häufigten sich Anrufe besorgter Mitbürger in dieser Sache. Durch die Feuerwehr wurde anschließend das Fahrzeug als "Übungsfahrzeug" gekennzeichnet, da das Fahrzeug noch einige Tage an der genannten Stelle zwecks weiterer Übungen verbleibt.

