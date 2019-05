Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.05.2019; Zweibrücken/Vorfahrtsunfall

Zweibrücken (ots)

Sachschaden in Höhe von 8500.- Euro entstanden am Dienstag, 30.04.2019, 18.05 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier BMW im Einmündungsbereich Contwiger Straße/Battweiler Straße in Zweibrücken-Oberauerbach, als eine 67-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem PKW aus der Contwiger Straße kommend nach links in die Battweiler Straße abbiegen wollte und die Vorfahrt einer von links kommenden 42-Jährigen missachtete

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell