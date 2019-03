Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth, Polizeikommissariat

In den frühen Morgenstunden des 05.03.2018, kam es auf der Landstraße zwischen Sehlem und Harbarnsen zu einen schweren Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Freden kam mit ihrem Pkw VW aus Richtung Sehlem und fuhr weiter in Richtung Adenstedt. Im Pkw befanden sich noch 2 weitere weibliche Insassen aus den Gemeinden Sibbesse und Bad Gandersheim. In etwa 600 m hinter dem Ortsausgang Sehlem kam dem Pkw ein Volvo, mit einer 29-jährigen Frau aus Alfeld am Steuer, entgegen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es hier zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst und die Frontpartien der Pkw stark beschädigt. Die Insassen der Fahrzeuge wurden zudem schwer verletzt. An die Unfallstelle wurden unverzüglich diverse Rettungskräfte entsandt. So waren die Feuerwehren Lamspringe und Sehlem mit Einsatzkräften vor Ort. Des Weiteren waren 4 Rettungs- und 2 Notarztwagen im Einsatz. Die Verletzten wurden durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Während der Maßnahmen am Unfallort war die Landstraße für eine Stunde komplett gesperrt. (Lö)

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell