Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wertsachen aus Pkw entwendet

Erkelenz (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten unbekannte Täter am 6. August (Dienstag), gegen 16.05 Uhr, in den Innenraum eines Pkw, der am Heinrich-Clemens-Weg stand. Daraus entwendeten sie Bargeld, Geldkarten und einen Führerschein. Ein Zeuge konnte eine männliche Person beobachten, die sich auf einem Damenfahrrad vom Tatort entfernte. Ob es sich dabei um den Täter handelte, muss noch ermittelt werden. Laut Zeugenbeschreibung war der Mann etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug eine rote Hose sowie ein rotes T-Shirt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0.

