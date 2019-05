POL-AK NI: Erste bundesweite Fach- und Anwender*innentagung "Digitale Bildung" - Polizeiakademie Niedersachsen setzt Impulse und bringt Akteure zusammen

Polizeiakademie Niedersachsen

Der digitale Wandel verändert Schritt für Schritt unsere Arbeitswelt. Wissensvermittlung und Wissensaneignung folgen diesem Megatrend. Er öffnet den polizeilichen Bildungseinrichtungen neue Möglichkeiten des hochschulischen Lehrens und Lernens. Dieser Aspekt wirft die Frage auf, wie die bisher erlangten Erfahrungen und Kompetenzen der polizeilichen Bildungseinrichtungen in einem Netzwerk zusammengeführt werden können.

Aus vorgenannten Gründen richtete die Polizeiakademie, die sich seit gut einem Jahr über ein Projekt "Digitale Hochschulentwicklung" intensiv mit dem Themenfeld befasst und bereits erste erfolgreiche Umsetzungsschritte eingeleitet hat, vom 28. bis 29. Mai die erste bundesweite Fach- und Anwender*innentagung "Digitale Bildung" in Lüchow aus.

Mit dem Grundgedanken ein leistungsfähiges Netzwerk zu schaffen und zukünftig auszubauen, wurden vom Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bund und Ländern eingeladen. Diese konnten sich in den beiden Tagen neben ihren unterschiedlichen Erfahrungen in Fachvorträgen von ausgewählten Referentinnen und Referenten sowie in 20 Workshops über die gewonnenen Erkenntnisse intensiv austauschen.

An den beiden Veranstaltungstagen ging es beispielsweise um die Fragen:

- Wie lernen Studierende im digitalen Zeitalter? - Wie müssen Bildungseinrichtungen ihre Lehrangebote gestalten, um sich im Wettbewerb als attraktive Lernorte zu behaupten? - Welche Grundlagen benötigt man für eine zeitgemäße, um digitale Instrumente bereicherte Lehre?

Bei den Workshops ging es unter anderem um die Themen "Blended Learning, Video, eLearning, virtuelles Klassenzimmer, Virtual Reality (VR/AR) und digital unterstütztes Einsatztraining".

Die Polizeiakademie Niedersachsen nimmt bei diesem Thema zunehmend eine Vorreiterrolle im Kreise der polizeilichen Bildungseinrichtungen ein. Neben der Qualifizierung des polizeilichen Nachwuchses über einen akkreditierten Studiengang ist die Polizeiakademie auch für die Fort- und Weiterbildung aller Beschäftigten der niedersächsischen Polizei verantwortlich. Ihr obliegt ferner die Durchführung von Forschungsvorhaben mit Polizeibezug und sie trägt zur Entwicklung der Polizeiwissenschaften bei. Um genau diesen Anforderungen an eine moderne Bildungseinrichtung gerecht werden zu können, müssen insbesondere die digitalen Lehr- und Lernformate weiterentwickelt und die sich bietenden Potenziale der Digitalisierung noch konsequenter genutzt werden.

Direktor Carsten Rose äußerte zudem in seiner Begrüßungsrede: "Ziel dieser Fach- und Anwenderinnentagung "Digitale Bildung" ist es, ein gemeinsames trag- und vor allem leistungsfähiges Netzwerk zwischen den polizeilichen Bildungseinrichtungen auf- und sukzessive auszubauen. Zudem gibt die Tagung Einblicke in die Möglichkeiten digitaler Lehr- und Lernwelten, die unsere herkömmliche Lehre ergänzen und verändern wird."

Resümee aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Veranstaltungsende war, dass die angehängten Workshops zu einem sehr konstruktiven Austausch über die Landesgrenzen hinaus beigetragen haben und dem länderübergreifenden Vernetzungsgedanken zuträglich waren.

