Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer leichtverletzt

Rosenheim (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2019, gegen 22.50 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit seinem Pedelec die K 114 von Nauroth nach Rosenheim, als er in der Ortslage Rosenheim aus Unachtsamkeit nach rechts gegen einen erhöhten Bordstein geriet und auf den Gehweg stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

