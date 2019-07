Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer schwerverletzt

Kirchen (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2019, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein Radfahrer die K 7 vom Molzbergstadion in Richtung Bundesstraße. In Höhe des Schwimmbades war er einen Moment abgelenkt und fuhr dabei gegen einen dortigen Bordstein. Hierbei kam er zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das nächste Krankenhaus verbracht werden musste.

