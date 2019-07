Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Rathausstr. 24 (ots)

Am Mi., 03.07.2019, gegen 14:09 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault Twingo die Rathausstr. aus Richtung Regio-Bahnhof kommend in Richtung Im Kreuztal. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Nissan Qashqai befuhr die Rathausstr. in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Haus-Nr. 24 entdeckte der 67-Jährige am rechten Fahrbahnrand eine Parklücke und beabsichtigte in diese einzuparken. Hierzu musste er sein Fahrzeug zurücksetzten. Er vergewisserte sich, dass hinter seinem Pkw kein weiteres Fahrzeug folgte. Zur gleichen Zeit beabsichtigte die 80-Jährige auf der Rathausstr. zu wenden. Als sich diese mit ihrem Pkw Nissan hinter dem Pkw Renault in Queraufstellung zur Fahrbahn befand setzte der 67-Jährige zurück und stieß gegen den querstehenden Pkw der 80-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

