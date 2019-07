Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Gerichtsstr. 19 (ots)

Am Do., 04.07.2019, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer alleine mit seinem PKW VW Caddy, die Ostrandstraße vom Kreisel kommend und beabsichtigte der Linkskurve in die Nassauische Straße zu folgen. Im Verlauf der Kurve fiel der 72-Jährige aufgrund Übermüdung kurz in einen Sekundenschlaf. Er kam nach links von der Straße auf den dortigen Bürgersteig ab und stieß gegen eine 120 Liter große Kunststoff-Abfalltonne und beschädigt diese. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Aufgrund eines Reifenschadens war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.

