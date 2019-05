Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeianwärterin sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Freitagabend (24.05.2019) gegen 18.45 Uhr eine Polizeianwärterin der Bundespolizei während einer Personenkontrolle sexuell belästigt. Der mit knapp 0,7 Promille alkoholisierte deutsche Staatsangehörige, welcher in Begleitung von vier weiteren Personen war, berührte die Bundespolizistin an deren Gesäß, grinste sie anschließend an und rechtfertigte seine Handlung ohne jegliche Einsicht für sein Verhalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell