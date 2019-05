Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei an S-Bahnhaltestelle

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es am Sonntagmorgen (26.05.2019) gegen 07.05 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge geriet ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einer bislang unbekannten männlichen Person am Bahnsteig zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf stiegen beide Personen in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S4 in Richtung Backnang ein, wo der Unbekannte dem 23-Jährigen offenbar eine Kopfnuss gab und mindestens zwei Mal ins Gesicht schlug. In der Folge soll der deutsche Staatsangehörige dem Unbekannten mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Er stieg anschließend aus der noch stehenden S-Bahn aus, während sein Kontrahent in Richtung Backnang fuhr. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete den Vorfall und informierte die Bundespolizei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den im Landkreis Ludwigsburg wohnenden 23-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort an und nahmen den Sachverhalt auf. Durch die Schlägerei wurde dessen Jacke zudem beschädigt. Zeugenangaben zu Folge wird der Unbekannte als etwa 1,90m groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine Jeanshose sowie ein dunkles T-Shirt und Jacke getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem bislang unbekannten Mann, werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell