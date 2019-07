Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Feuerwehreinsatz in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Radfahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montag eine 14-Jährige in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 07:35 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. In der Stiftstraße wollte eine 35 Jahre alte Frau mit einem Skoda nach rechts in die Ziegelstraße einbiegen. Dabei stieß sie vermutlich aus Unachtsamkeit mit der vorfahrtsberechtigten 14-Jährigen zusammen, die mit dem Rad die Ziegelstraße befuhr. Die Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Augenscheinlich ist durch den Unfall kein Sachschaden entstanden.

Leonberg-Silberberg: Komposthaufen in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Montag gegen 11:30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften in den Drosselweg in Leonberg-Silberberg aus. Dort fing in einem Garten vermutlich aufgrund einer Selbstentzündung ein Komposthaufen an zu brennen. Die Wehrleute löschten die Flammen zügig und rückten wieder ab. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

