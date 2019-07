Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Weil der Stadt; Diebstahl, Fahrzeugbrand und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Sindelfingen; Sachbeschädigung in Herrenberg; Verkehrsunfall in Nufringen

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt-Münklingen: Einbruch in Pfarramt

Ein bislang unbekannter Täter hatte es zwischen Sonntag 00:10 und 07:00 Uhr auf ein Pfarramt in der Dorfstraße in Münklingen abgesehen. Der Einbrecher hebelte im Erdgeschoss ein Fenster auf und stieg anschließend in das Gebäude ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und machte sich mutmaßlich ohne Diebesgut wieder davon. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an den Polizeiposten Weil der Stadt unter der Tel. 07033/5277-0.

Sindelfingen-Nord: BMW aufgebrochen

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 08:15 Uhr suchten bislang unbekannte Täter die Nebelhornstraße in Sindelfingen-Nord heim. Dort hatten sie es auf einen BMW abgesehen, der vor einem Garagenkomplex abgestellt war. Sie schlugen ein Seitenfenster ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Anschließend bauten sie das Lenkrad sowie die Tachoeinheit aus und ließen darüber hinaus noch eine Sonnenbrille mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Sindelfingen-Ost: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Sonntag gegen 09:50 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen-Ost zu einem Fahrzeugbrand. Insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sindelfingen rückten daraufhin mit drei Fahrzeugen aus. Der brennende Mercedes, der während der Brandentstehung auf dem Krankenhausparkplatz abgestellt war, wurde anschließend zügig gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings entstand an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Sindelfingen-Ost: Trunkenheitsfahrt endet in Widerstand

Nach einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt am Sonntagabend in Sindelfingen-Ost widersetzte sich ein 39-Jähriger den polizeilichen Maßnahmen. Gegen 23:15 Uhr haben Polizeibeamte den 39 Jahre alten VW-Lenker in der Klaffensteinstraße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem VW-Lenker Alkoholgeruch fest. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests sollte sich der Mann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Doch der 39-Jährige weigerte sich. Nachdem er widerwillig eine Toilette verlassen hatte, warf er sich auf den Boden und täuschte mutmaßlich einen Ohnmachtsanfall vor. Anschließend wurde er in ein Behandlungszimmer begleitet, wo er gegenüber den eingesetzten Beamten erheblichen Widerstand leistete. Er musste auf einer Krankenliege fixiert werden und letztendlich sich der Blutentnahme unterziehen. Der 39-Jährige sowie die Polizisten blieben im Zuge der Widerstandshandlungen unverletzt. Jedoch wurde die Brille eines Beamten beschädigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Querulant auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Herrenberg: Schaltkasten beschädigt

Ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe richteten unbekannte Vandalen an, die zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr an der Kreuzung Seestraße/Hirschgasse in Herrenberg ihr Unwesen trieben. Durch massive Gewalteinwirkung wurde an einer Lichtzeichenanlage der Schaltkasten beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zu melden.

Nufringen: Gas mit Bremse verwechselt

Vermutlich weil eine 64-jährige Mercedes-Lenkerin Gas und Bremse verwechselte, ereignete sich am Sonntag gegen10:30 Uhr in der Goethestraße in Nufringen ein Verkehrsunfall. Die 64 Jahre alte Frau war im Begriff rückwärts aus einer Garage auszuparken. Dabei beschleunigte ihr Pkw plötzlich und stieß gegen einen geparkten VW, der gegenüberliegend geparkt war. Obendrein touchierte sie noch eine Hauswand und richtete einen Gesamtschaden von etwa 19.000 Euro an. Durch den Unfall erlitt die Mercedes-Lenkerin leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell