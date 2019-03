Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzten Personen

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung L524 zur L532, Ortsausfahrt Schifferstadt, ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fahrzeugführer leicht verletzten. Eine 71-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die L524 und wollte auf die L532 einbiegen. Dabei missachtete die 71-Jährige die Vorfahrt eines 50-jährigen Fahrers, der auf der L532 in Fahrtrichtung Schifferstadt unterwegs war. Beide stießen im Einmündungsbereich zusammen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 50-Jährige erlitt leichte Verbrennungen, die durch das Auslösen des Airbags entstanden sind. Die Unfallverursacherin verletzte sich im Bereich der Halswirbelsäule. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell