Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Förderschule

Paderborn (ots)

(ah) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in eine Förderschule in der Steubenstraße in Paderborn. Im Inneren der Schule wurden mehrere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

