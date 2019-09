Polizei Paderborn

POL-PB: Zivilstreifen besser nicht überholen

Lichtenau (ots)

Damit hatte ein 29-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis nicht gerechnet, als er am Donnerstag gegen 9:10 Uhr auf der L817 in Höhe des Abzweiges nach Blankenrode im Überholverbot überholte: Das überholte Auto war ein ziviles Polizeifahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der Überholer keinen Führerschein hat. Der Mann musste seinen Pkw an der Landstraße stehen lassen und sich um den Abtransport kümmern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

