Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte an Autobahnauffahrt Borchen-Etteln

Borchen (ots)

(mb) Nach dem Verkehrsunfall infolge einer "Navi-Ansage" am Donnerstag um 08.40 Uhr (Polizeibericht vom 20.09.2019) an der Anschlussstelle Etteln in Richtung Brilon, ereignete sich am Abend an der Auffahrt in Richtung Bielefeld ein weiterer Unfall mit Verletzten.

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 52-jähriger Alfa-Mito-Fahrer auf der L818 in Richtung Henglarn. An der Anschlussstelle der A33 in Richtung Bielefeld bog er nach links zur Autobahn ab und missachtete dabei den Vorrang eines aus Henglarn entgegen kommenden Audi-A4-Fahrers (18). Die Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal und wurden erheblich beschädigt. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

