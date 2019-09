Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Polizei informiert bei Aktionswoche über Ablenkung und erwischt 60 Verkehrsteilnehmer

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat ihre Schwerpunktwoche zum Thema Ablenkung mit einem Informationsvormittag am Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn abgeschlossen. Ein rund 180 Zentimeter großes Handy warnte die Schülerinnen und Schüler vor den Folgen von Ablenkung im Straßenverkehr. Dazu führte die Polizei während der Woche Kontrolleinsätze durch und stellte dabei 60 Handyverstöße fest.

"Die Ablenkung durch Handys und andere elektronische Geräte im Straßenverkehr ist hochriskant. Anrufe oder Nachrichten können nicht so wichtig sein, dass dafür das persönliche und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet werden", sagte Manfred Müller, Landrat des Kreises Paderborn, in seiner kurzen Begrüßungsansprache am Berufskolleg.

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h legt der Verkehrsteilnehmer in seinem Fahrzeug eine Strecke von 14 Metern pro Sekunde zurück. Ein ablenkender Blick von drei Sekunden auf das Handy bedeutet also einen Blindflug von über 40 Metern. Erwischt die Polizei einen Fahrer dabei, drohen ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Wer auf dem Fahrrad von einem Handy abgelenkt wird, zahlt 55 Euro.

"Verkehrsteilnehmer, die sich zum Beispiel durch elektronische Geräte ablenken lassen, handeln äußerst leichtsinnig, denn die Fahrleistung und die Reaktionszeit verschlechtern sich dadurch drastisch", betont Sebastian Müller. Der Polizeihauptkommissar leitet innerhalb der Kreispolizeibehörde Paderborn den Verkehrsdienst, der sich um die Bekämpfung der Hauptunfallursachen und die Überwachung des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsmittel und des Verkehrsraumes kümmert.

Um für das Thema Ablenkung auch visuell zu sensibilisieren, nutzte die Paderborner Polizei im Ludwig-Erhard-Berufskolleg ein etwa 180 Zentimeter hohes Handy, das vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur Verfügung gestellt worden war. Das Handymodell ist mit einem Bildschirm ausgestattet, auf dem kleine Videos vor der Gefahr durch Ablenkung am Steuer warnen. Ein weiteres Handy dieser Art stand in der Schwerpunktwoche im Foyer des Dienstgebäudes der Direktion Verkehr in der Paderborner Ferdinandstraße.

Neben den Informationen zum Thema Ablenkung war die Polizei am Dienstag und am Donnerstag im Kreis Paderborn auch im Kontrolleinsatz Ablenkung unterwegs. Am Dienstag wurden neun PKW-Fahrer erwischt, die durch ein Handy abgelenkt waren. Ebenso schauten neun Radfahrer lieber auf ihr Handy, als auf den Straßenverkehr. Am Donnerstag wurden 42 Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt.

