Polizei Paderborn

POL-PB: 71-jährige stürzt mit Pedelec

Borchen (ots)

(mb) Beim Sturz mit einem Elektrofahrrad auf der Tudorfer Straße hat eine 71-jährige Frau am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten.

Die Seniorin fuhr radelte gegen 16.40 Uhr auf dem Rotdornweg zur Tudorfer Straße und bog an der Einmündung nach links in Richtung Alfen ab. Laut Zeugenangaben stürzte die Frau aus unbekannter Ursache auf die Bankette und blieb bewusstlos liegen. Ihr Helm fing offensichtlich schlimme Kopfverletzungen ab. Der Fahrradhelm war nach dem Unfall gebrochen. Zwei Frauen stoppten an der Unfallstelle und alarmierten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht und dort stationär aufgenommen.

