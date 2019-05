Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rentnerin lässt Dieb in ihre Wohnung und wird um vierstelligen Betrag erleichtert

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ske) Am Mittwoch, den 22.05.2019, in der Zeit 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, nahm ein Dieb Kontakt zu einer 81jährigen Hildesheimerin in der Hasestraße auf.

Dieser hatte bereits Tage zuvor zu der Rentnerin Kontakt gesucht, indem er mit ihr im nahe gelegenen Friedrich-Nämsch-Park oberflächliche Gespräche geführt und schließlich auch die Einkäufe der Rentnerin in ihre Wohnung hochgetragen hatte.

Die Rentnerin fasste hierdurch ihrerseits Vertrauen und ließ den Mann nach klingeln für einen Kaffee in die Wohnung. Während die ältere Dame den Kaffee in der Küche zubereitete, verblieb der Mann im Wohnzimmer der Wohnung.

Im Nachgang des Kontakts stellte die Rentnerin dann fest, dass ihr ein hoher vierstelliger Betrag aus ihrer Geldtasche entwendet worden war.

Der Mann wird von ihr wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt - männlich - Südländer - 170-180 cm groß - schlank - schwarze kurze Haare - spricht Hochdeutsch

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Diebstahl eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Robin Skerhut

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell