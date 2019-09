Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Paderborn (ots)

(mb) Bei Verkehrsunfällen auf der Benhauser Straße und An der Talle sind am Donnerstag Radfahrer verletzt worden.

Eine 27-jährige Hyundaifahrerin fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Benhauser Straße stadteinwärts. An der Christoph-Tölle-Straße bog sie nach rechts ab, ohne einen parallel auf dem Radweg stadteinwärts fahrenden 17-jährigen Radfahrer durchfahren zu lassen. Der Jugendliche prallte gegen das Auto und flog über die Motorhaube. Schwer verletzt mit Kopfverletzungen blieb der 17-Jährige auf dem Gehweg liegen. Sein Fahrrad landete hochkant in einer Hecke. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein ähnlicher Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr An der Talle in Höhe des Angelnwegs. Ein rechtsabbiegender Passatfahrer übersah einen Radfahrer auf dem Radweg und es kam zur Kollision. Der 46-jährige Radler zog sich in diesem Fall leichte Verletzungen zu.

