PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg Weilburg vom 18.07.2019

Limburg (ots)

1. PKW Diebstahl Niedershausen, In der Hohl, 16.07.2019, 23:00 Uhr - 17.07.2019, 07:00 Uhr

(ge) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen PKW in Niedershausen in der Straße "In der Hohl" entwendet. Die Täter verschafften während der Abwesenheit der Wohnungsinhaberin Zugang zur Wohnung und entwendeten den PKW-Schlüssel. Die Unbekannten begaben sich nun zu dem vor dem Haus geparkten schwarzem Renault und fuhren davon. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

2. Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall Limburg, B54, Kleine Rütsche, 18.07.2019, 00:54 Uhr,

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der B 54 zu einer Verfolgungsfahrt aus Rheinland-Pfalz kommend Richtung Süden. Das Fahrzeug entzog sich in Rheinland-Pfalt einer Verkehrskontrolle und fuhr über Dietkirchen nach Limburg. Verfolgt von einem Streifenwagen der Polizei RLP kam das Fahrzeug in der Limburger Fußgängerzone zum Stehen. Der Fahrer des grauen Toyota fuhr gegen einen Poller. Daraufhin konnte der beschädigte PKW nicht mehr weiterfahren. Die drei männlichen Fahrzeuginsassen flohen zu Fuß vom Unfallort. Ein Täter konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von Hessischen Polizeibeamten festgenommen werden. Im Fahrzeug wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Im Laufe der Flucht kam es zu Sachschäden in Höhe von ca. 6.650 Euro.

3. Motorrad gestohlen Niederbrechen, Auf dem Umgang, 16.07.2019, 17:30 Uhr - 17.07.2019, 21:00 Uhr

(ge) Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurde ein Motorrad in Niederbrechen in der Straße "Auf dem Umgang" entwendet. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad der Marke Suzuki wurde auf einem Stellplatz abgestellt und in der Nacht von unbekannten Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

4. Diebstahl eines Rasenmähers Erbach, Schlittenweg, 17.07.2019, 23:40 Uhr

(ge) Am späten Mittwochabend haben drei unbekannte Täter in Erbach im Schlittenweg einen Rasenmäher im Wert von 150 Euro gestohlen. Die drei Täter gelangten über einen etwa 150cm hohen Zaun auf das Grundstück und entwendeten den unter einer Plastikplane abgestellten Rasenmäher. Die Täter ergriffen diesen und trugen ihn zu zweit davon. Dies wurde von dem Geschädigtem beobachtet und es kam zu einer kurzen Verfolgung, welche allerdings ohne Erfolg verlief. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

5. Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Kind Limburg, Alter Hof, 16.07.2019, 18:45 Uhr

(ge) Am Dienstagabend kam es in Limburg in der Straße "Alter Hof" zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem 13-jährigen Mädchen, welches auf Inlineskates unterwegs war. Das Mädchen war auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen "Alter Hof" und "Breites Triesch" unterwegs. An einer Wegekreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einer etwa 50-60-jährigen Radfahrerin. Mutmaßlich auf Grund des dort befindlichen Heckenbewuchses war für beide Beteiligten der Kreuzungsbereich schlecht einzusehen. Bei dem Zusammenprall stürzten beide zu Boden und wurden leicht verletzt. Die Eltern des Kindes waren nur wenige Schritte entfernt und erschienen ebenfalls an der Unfallstelle. Die Radfahrerin war laut Angaben der Eltern aufgebracht. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg sie auf ihr Rad und fuhr, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen davon. Die Radfahrerin hatte blonde Haare und eine große dunkle Brille. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

6. Hochsitze angesägt Bad Camberg, Erbach 16.07.2019, 19:00 Uhr

(ge) Am Dienstagabend wurde der Polizei in Bad Camberg gemeldet, dass mehrere Hochsitze im Jagdrevierbezirk Bad Camberg Erbach von unbekannten Tätern angesägt wurden. Hierbei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

7. Fahrzeug zerkratzt Limburg, Parkstraße 17.07.2019, 20:30 Uhr - 21:30 Uhr

(ge) Am Mittwochabend wurde ein schwarzer Volvo, welcher in der Parkstraße in Limburg geparkt war, zerkratzt. Der unbekannte Täter hat zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr die Türen der Beifahrerseite zerkratzt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell