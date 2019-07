PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Räuberische Erpressung Limburg-Linter, Feldbergstraße, 15.07.2019, 02:50 Uhr

Am frühen Montagmorgen kam es in Linter in der Feldbergstraße zu einer Räuberischen Erpressung mit Messer. Der Geschädigte verließ gegen 02:45 Uhr seine Wohnung um zur Arbeit zu gehen. Auf seinem Fußweg wurde er von einem unbekannten Täter gestoßen und aufgefordert seine Brieftasche und sein Handy auszuhändigen. Als der 20-Jährige dies nicht herausgeben wollte, zog der Unbekannte ein Messer. Beim Versuch sich zu schützen wurde er durch das Messer leicht verletzt. Anschließend stieß der Geschädigte den unbekannten Täter von sich, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Geschädigte wurde anschließend mit leichten Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -20 bis 25 Jahre -ca. 175 cm -schlanke Statur -Deutscher -schwarzer Pullover -zerrissene Jeans

Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

2. Enkeltrick Hünfelden-Nauheim, 12.07.2019, 11:00 Uhr - 16:15 Uhr

Am Freitag kam es in Nauheim zu einem Trickbetrug "Enkeltrick", wobei eine Seniorin dazu gebracht wurde etwa 17.000 Euro zu übergeben. Die Rentnerin wurde mehrmals von ihrem angeblichen Enkel angerufen, welcher behauptete, dass er einen Verkehrsunfall hatte, sich in einer Notlage befände und dringend Bargeld benötige. Die Rentnerin hob einen Geldbetrag von ihrem Sparbuch ab und übergab diesen an einem telefonisch vereinbarten Treffpunkt an eine ca. 18-20-jährige Abholerin mit korpulenter Figur und dunklen schwarzen Haaren. Sie hatte eine mitteleuropäische Erscheinung und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei warnt eindringlischst vor diesen Betrugsmaschen. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen die dubiosen Anrufe sofort beenden, da dies in den meisten Fällen die einzige Chance ist einen finanziellen Schaden abzuwenden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

3. Körperverletzung auf der Kerb in Haintchen Haintchen, Kirmesplatz, 14.07.2019, 01:18 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um ca. 01:20 Uhr auf der Kerb in Haintchen zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Einem Geschädigtem wurde ein Bierglas ins Gesicht geworfen. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein weiterer Geschädigter mit einem Schlagring verletzt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

4. Einbruch und Pferdemähne abgeschnitten. Mensfelden, Schlimmstraße, 11.07.2019, 15:00 Uhr - 12.07.2019, 17:00 Uhr

Zwischen Donnerstag und Freitag drang ein unbekannter Täter in Mensfelden in eine auf einer Weide abgestellte Baubude ein und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zuerst versuchte der Täter die Türen der Baubude einzutreten. Als dies misslang zerstörte er eine Plexiglasscheibe und stieg in den Unterstand ein. Hier wurde jedoch nichts entwendet. Des Weiteren schnitt der Unbekannte den drei Ponys, die auf dem umzäunten Grundstück untergebracht waren, die Mähne über den Augen ab. Die Tiere blieben unverletzt. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

5. Aufbruch eines Zigarettenautomaten Dorndorf, Werkstraße, 13.07.2019, 15:00 Uhr

Am Samstagmittag gegen 15:00 Uhr haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Werkstraße in Dorndorf gewaltsam geöffnet und die gesamten Zigaretten-, sowie Bargeldbestände gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

6. Fahrraddiebstahl von Heckträger Limburg, Sackgasse, 13.07.2019, 16:00 Uhr - 14.07.2019, 08:15 Uhr

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 08:15 Uhr hat ein unbekannter Täter bei einem schwarzen Toyota, welcher in der Sackgasse geparkt war, das Heckträgerschloss aufgebrochen und ein Fahrrad entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 800 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

7. Versuchter Einbruch in Sonnenstudio Hadamar, Gymnasiumstraße, 12.07.2019 22:15 Uhr - 13.07.2019 09:50 Uhr

Zwischen Freitag und Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Sonnenstudio. Der Täter öffnete ein Fenster zur Toilette und stieg durch dieses ein. Die Toilettentür war jedoch von außen verschlossen. Daher konnte er sich keinen Zugang zu dem dahinterliegenden Sonnenstudio verschaffen. Der Täter flüchtete ohne Beute aber verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

8. Sachbeschädigung an einem Pkw Kubach, Salheck, 11.07.2019, 20:00 Uhr - 12.07.2019, 12:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter die Spiegelhalterung eines in Kubach in der Straße "Salheck" geparkten PKW beschädigt. Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf die Spiegelhalterung. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

9. Etwa 20 Leitpfosten aus dem Boden gerissen Haintchen, Landestraße 3337 Bis 13.07.2019, 07:13 Uhr

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter auf der L3337 über eine Strecke von über einem Kilometer etwa 20 Leitpfosten aus dem Boden gerissen. Zwischen Hasselbach und Haintchen wurden sporadisch Leitpfosten auf beiden Straßenseiten, augenscheinlich durch Tritte, aus der Bodenverankerung gelöst und ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro angerichtet. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

10. Verkehrsunfallflucht Bad Camberg, Pommernstraße, 12.07.2019, 11:45 Uhr - 12:00 Uhr

Am Freitag kam es in Bad Camberg gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Der Pkw der Betroffenen stand auf dem Parkplatz, gegenüber des Ärztehauses in der Pommernstraße. Beim Ein-/Ausparken beschädigte der oder die Unbekannte den weißen Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

11. Verkehrsunfallflucht Limburg, Kreisstraße 481, 13.07.2019, 14:04 Uhr

Am 13.07.2019 kam es um 14:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der K481. Eine 54-jährige Frau befuhr die K481 von Ellar in Richtung Hangenmeilingen, als ihr ein SUV entgegenkam. Sie bemerkte, dass es beim Passieren des entgegenkommenden PKW eng werden könnte und bremste ab. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß der Spiegel. Hierbei entstand an dem schwarzen Ford Kuga ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der SUV hielt kurz, entfernte sich dann jedoch vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

