PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 14.07.2019

Limburg (ots)

--Mehrere Auseinandersetzungen auf dem Kirmesplatz-

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, kam es im Festzelt in Selters-Haintchen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf warf eine unbekannte männliche Person ein Bierglas nach dem Geschädigten; ein zweiter Beschuldigter versetzte ihm noch einen Schlag auf den Hinterkopf. Der 23-jährige aus Bad Camberg wurde hierdurch leicht verletzt. Als die Polizeistreife die Örtlichkeit schon wieder verlassen hatte, wurde sie ein zweites Mal dorthin gerufen. Jetzt wurde ein 29-jähriger aus Selters verletzt; auch ihm wurde ein Bierglas auf dem Hinterkopf zerschlagen. Der Mann wurde ebenfalls leicht verletzt. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg, unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell