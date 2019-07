PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gebäudekomplex Limburg, Graupfortstraße, 12.07.2019, 19:00 Uhr - 15.07.2019, 06:45 Uhr

(ge) Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sind unbekannte Täter in Limburg in den Gebäudekomplex an der Marienschule in der Graupfortstraße eingedrungen und haben Diebesgut in Höhe von 4.000 Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem neunstöckigen Gebäude und durchsuchten sämtliche Etagen. Hierbei brachen sie einige Büroräume auf und durchsuchten diese nach Wertsachen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

2. Diebstahl einer Baumaschine Obertiefenbach, Hauptstraße, 13.07.2019, 14:00 Uhr - 15.07.2019, 08:00 Uhr

(ge) Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter einen Stampfer von einem LKW gestohlen, welcher in der Hauptstraße in Obertiefenbach abgestellt war. Die Täter brachen das Bügelschloss am Spanngurt auf und entwendeten die Baumaschine im Wert von etwa 2.000 Euro von der Ladefläche. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

3. Diebstahl eines Fahrrades Hadamar, Im Weidenbornerfeld 14.07.2019, 17:00 Uhr - 15.07.2019 09:30 Uhr

(ge) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter ein blaues Rennrad in der Straße "Im Weidenbornerfeld" aus einem verschlossenen Carport entwendet. Der Täter brach das Schloss des Fahrradcarports auf einem Privatgrundstück auf und entwendete das Rad und einen schwarzen Adidas Rucksack im Wert von etwa 300 Euro. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Limburg, Westerwaldstraße, 15.07.2019, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr

(ge) Am Montag kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Westerwaldstraße in Limburg. Der Geschädigte parkte mit seinem grauen Nissan auf dem Parkplatz eines Discounters, in unmittelbarere Nähe zu einem Unterstand für Einkaufswagen. Offensichtlich beschädigte ein Unbekannter den PKW beim Ein-/Ausparken und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

5. Spiegeldiebstahl Limburg, An der Lahnkampfbahn, 14.07.2019, 05:30 Uhr - 15.07.2019, 12:00 Uhr

(ge) Zwischen Sonntagfrüh und Montagmittag hat ein unbekannter Täter in Limburg das rechte Spiegelglas eines Außenspiegels von einem Toyota entwendet. Der silbergraue PKW stand auf einem Parkplatz in der Straße "An der Lahnkampfbahn" geparkt. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell