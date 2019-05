Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebisches Duo überführt

Kaiserslautern (ots)

Mit Hilfe einer aufmerksamen Laden-Mitarbeiterin hat die Polizei am Mittwochnachmittag ein diebisches Duo geschnappt. Die Zeugin hatte zunächst der Kripo gemeldet, dass in ihrem Geschäft am Tag zuvor von einem Pärchen ein Diebstahl verübt wurde. Die Tat wurde von den installierten Videokameras aufgezeichnet.

Noch am selben Nachmittag meldete sich die Frau erneut und teilte mit, dass das Diebes-Pärchen vom Vortag gerade wieder in der Marktstraße unterwegs sei. Fahnder der Kripo rückten sofort aus und konnten das Duo ausfindig machen und stellen. Sie konfrontierten den Mann und die Frau mit dem Vorfall vom Vortag - beide gaben den Diebstahl sofort zu und erklärten sich auch damit einverstanden, dass ihre Wohnungen durchsucht werden.

In den Räumen konnten die Polizeibeamten dann auch die Beute vom Vortag sicherstellen. Sie wurde anschließend der Laden-Mitarbeiterin wieder ausgehändigt. Auf das diebische Pärchen kommt nun ein Strafverfahren zu. | cri

