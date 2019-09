Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall nach Navi-Ansage "wenn möglich Wenden"

Borchen (ots)

(mb) Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstag vom Kleeberg falsch abgebogen meldete sich ihr Navigationssystem und es knallte.

Eine 52-jährige Volvo-SUV-Fahrerin fuhr auf der L756 (Am Kleeberg) von Alfen in Richtung A33 Anschlussstelle Borchen-Etteln. An der Kreuzung bog sie nach links in Richtung Henglarn ab und missachtete dabei der Vorfahrt eines auf der L818 in Richtung Henglarn fahrenden Citroen-C1-Fahrers. Der wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Laut Angaben der Volvo-Fahrerin habe ihr Navigationssystem nach dem Abbiegen gemeldet, sie solle wenden. Dem unmittelbar folgenden Wendemanöver konnte der Citroenfahrer nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Seite des SUV. Dabei erlitt die Volvofahrerin leicht Verletzungen. Der Citroenfahrer blieb unverletzt. Allerdings liegt der Sachschaden bei etwa 30.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell