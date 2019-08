Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190809.7 Itzehoe: E-Bike entwendet

Itzehoe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl eines Pedelecs gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am 6. August 2019 stellte die Anzeigende ihr dunkelgrau-schwarzes E-Bike des Herstellers Falter an den Fahrradständern vor dem Bahnhof in der Bahnhofstraße ab. Sie sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als die Frau am Folgetag gegen 11.00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Rad weg. Der Wert des Diebesguts dürfte bei etwa 2.600 Euro liegen, Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

