Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Verkehrskontrolle endete mit Festnahme

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (20. August) gegen 18.15 Uhr kam es im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Friemersheimer Straße zu einer ungewöhnlichen Wendung. Als ein Bezirksdienstbeamter und Kommissaranwärter in Ausbildung sich einem geparkten Wagen näherten, fuhr der Fahrer (37) des VW Tiguans mit aufheulendem Motor geradewegs auf einen der Beamten zu, der noch rechtzeitig wegspringen konnte. Durch sein riskantes Manöver beschädigte er beim Überfahren der Bordsteinkante die Reifen des PKW. Mit beschädigten Felgen und platten Reifen flüchtete der 37- Jährige in Richtung Wanheim-Angerhausen bis in eine Sackgasse. Dort ließ er das Auto stehen, flüchtete zu Fuß über die Bahngleise der Duisburger Hafenbahn und durch mehrere Hinterhöfe. Beim Überklettern der Zäune zog er sich massive Schnittverletzungen zu. Seine Flucht endete in einem angrenzenden Innenhof, wo die Beamten den Düsseldorfer stellten und festnahmen. Er stand augenscheinlich unter erheblichen Alkoholeinfluss und Drogeneinfluss. Die Beamten konnten bei einer Überprüfung weiterhin feststellen, dass das Fahrzeug seit Anfang August als gestohlen gemeldet wurde. Doch damit nicht genug: Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter Gegenstände, die bei einem PKW-Aufbruch vom Montag (19. August) auf dem Parkplatz nahe der Sana-Kliniken entwendet wurden. Der Tatverdächtige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter mit zur Wache, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde und seine Verletzungen ärztlich versorgt wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er heute unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (mtf)

