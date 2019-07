Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Gaststätte

Kranenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (7. Juli 2019) zwischen 1.30 und 8.30 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte an der Kirchstraße in Kranenburg-Zyfflich. Im Thekenbereich durchsuchten sie mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten einen Laptop sowie eine Make-Up-Tasche. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bzw. Personen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

