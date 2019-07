Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Körperverletzung durch mehrere Jungendliche

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Sonntag, 07.07.19, gegen 00:50 Uhr, belud ein 39-jähriger Gocher auf der Straße Südring sein Fahrzeug. Dort wurde er von einer Gruppe von etwa 5 bis 7 Personen zunächst angeprochen. Unvermittelt schlugen dann mehrere Personen auf den Gocher ein. Danach entfernte sich die Gruppe Richtung Weezer Straße. Der 39-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren handeln. Eine der Personen habe eine Lederjacke, eine weitere Person eine grau/beige Jacke getragen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter der Nummer 02823/1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell