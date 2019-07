Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

3 Personen verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag, 05.07.19, gegen 15:40 Uhr, befand sich eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Goch, mit ihrem PKW in Weeze auf der Gocher Straße an der Kreuzung Gocher Straße / Kevelaerer Straße / Industriestraße / Willy-Brandt-Ring. Als sie die Kreuzung geradeaus passieren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der von einem 79-jährigen Fahrzeugführer aus Weeze geführt wurde. Dieser befuhr den Willy-Brandt-Ring und wollte an der Kreuzung nach links in die Gocher Straße abbiegen. Dabei wurden die 21-Jährige sowie die ebenfalls 21-jährige Beifahrerin aus Goch verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Eine 74-jährige Weezerin, die als Beifahrerin im PKW des 79 -Jährigen saß, verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Nach Angaben des Weezers und weiterer Zeugen, sei dieser bei für ihn "Rotlicht" zeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren.

