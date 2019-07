Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Polizei sucht Ersthelfer und Zeugen (Nachtrag zur Meldung vom 4. Juli 2019, 13.36 Uhr)

Straelen (ots)

Am Mittwoch (3. Juli 2019) gegen 14.20 Uhr waren an der Kreuzung Leuther Landstraße/Kiewittstraße in Louisenburg ein Renault Megane und ein Opel Omega zusammengestoßen. Ein 75-jähriger Autofahrer und seine 71-jährige Ehefrau verletzten sich schwer. Eine 50-jährige Autofahrerin leicht. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4315090

Am Unfallort hatte sich eine Radgruppe von etwa 30 Personen aufgehalten. Alle Radfahrer trugen eine gelbe Warnweste. Zwei Frauen dieser Gruppe kümmerten sich um Verletzte.

Die Polizei sucht diese beiden Frauen und weitere Unfallzeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell