Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Straelen (ots)

Mit Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden mussten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls in Louisenburg am Mittwoch, den 03.07.2019. Ein 75 Jahre alter Autofahrer aus Kamp-Lintfort wartete - aus Herongen kommend - mit seiner Ehefrau als Beifahrerin an der Ampelkreuzung Leuther Landstraße/Kiewittstraße bei Rot. Als die Ampel auf Grün schaltete, beabsichtige er die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 50 Jahre alten Autofahrerin aus Venlo, die aus Richtung Kaldenkirchen kam und offenbar das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotlicht übersehen hat. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. (SI)

