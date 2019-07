Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (3. Juli 2019) gegen 7.00 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Kevelaer in einem blauen BMW X1 auf der Händelstraße in Richtung Walbecker Straße. An der Kreuzung der Händelstraße mit der Brucknerstraße/Verdistraße hielt er an, weil ein von rechts kommendes Auto Vorfahrt hatte. Ein unbekannter Radfahrer kam aus Sicht des 62-Jährigen von links und stieß, nachdem er an einem ebenfalls wartenden PKW rechts vorbei gefahren war, gegen die hintere linke Seite des BMW. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Nachdem er wieder aufgestanden war, pöbelte er den 62-Jährigen an. Da die Kette seines Fahrrades abgesprungen war, schob der Unbekannte sein Rad und entfernte sich in die Brucknerstraße.

Der Radfahrer war 18 bis 22 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlank und hatte kurz geschorene Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug einen schwarz-weißen Rucksack. Bekleidet war er mit einer khakifarbenen Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

