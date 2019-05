Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet-4000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 85 Jahre alter Mann aus Hessisch Oldendorf befuhr am Montag, 27.05.19, gegen 11.50 Uhr mit seinem Pkw BMW die Kreisstraße 519 von Kuventhal in Richtung Bundesstraße 3. An der Einmündung zur B 3 wollte er nach links in Richtung Alfeld fahren und übersah hierbei einen von dort kommenden Lkw, der von einer 53-jährigen Northeimerin gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich ca. 4000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

