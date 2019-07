Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag, 06.07.19, wurde, in der Zeit von 17:30 bis 18:20 Uhr, ein weißer Opel Corsa hinten links am Radkasten beschädigt. Der Pkw war auf der Wallstraße in den dortigen Parkbuchten geparkt. Ein schwarzer Landrover habe links neben dem Corsa gestanden. Hinweise bitte an das Verkehrskommmissariat in Emmerich unter der Nummer 02822/7830.

