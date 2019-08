Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Ladendieb mit Drogen erwischt

Duisburg (ots)

Zeugen haben am Montagmittag (20. August, 12:30 Uhr) die Polizei alarmiert, weil sie einen Ladendieb erkannten: Der junge Mann hatte zuvor in einem Supermarkt auf der Lauerstraße Schokoriegel und Dönertaschen gestohlen und die Mitarbeiter, die ihn festhalten wollten, weggestoßen. Die Beamten konnten ihn dank guter Beschreibung in einem anderen Supermarkt ausmachen. Der 22-Jährige gab alles zu und händigte das Diebesgut sowie ein Tütchen mit weißem Pulver und eins mit Marihuana aus. Die Polizisten stellten beide Tütchen sicher. Der Ladendieb muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (stb)

