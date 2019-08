Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Opel-Fahrer versucht zu flüchten

Duisburg (ots)

Am Dienstag (20. August) hat der Fahrer (30) eines schwarzen Opel Astra gegen 19:50 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Der Duisburger fuhr ohne abzubremsen von der Taunusstraße nach rechts auf die Wiesbadener Straße und missachtete die Vorfahrt eines Streifenwagens. Als die Beamten den Verkehrsrowdy zur Rede stellen wollten, gab dieser Gas, bog auf die Essen-Steeler-Straße ab und fuhr letztendlich auf den Parkplatz eines Einkaufscenters. In Höhe eines Drogeriemarktes hielt der Flüchtige hielt der Flüchtige an und rannte zu Fuß über einen Weg entlang des Rhein-Herne-Kanals weg. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und holten ihn ein. Nachdem die Handschellen klickten, kam heraus warum der 30-Jährige geflüchtet ist: Ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert, der den der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille deutlich überschritt. Bei einem Drogenvortest kam heraus, dass der Duisburger auch Marihuana und Kokain konsumiert hatte. Als die Beamten mit ihm zum Streifenwagen zurückkehrten, berichteten drei Augenzeugen (23, 25, 33), dass der Opel-Fahrer auf dem Parkplatz einen geparkten Peugeot 207 beschädigt hat. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Unfallverursacher zwei Blutproben. Mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht im Gepäck konnte der Fahrer die Wache verlassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. (dab)

