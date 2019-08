Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Plastikcontainer mit Totenkopfsymbol abgestellt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr stellten Polizeibeamte im Rehweg nahe eines Parkplatzes am Worringer Weg einen großen Plastikcontainer fest. Ein aufmerksamer Zeuge (55) hatte ihn gesehen und die Beamten alarmiert. Der Container wurde durch einen unbekannten Täter in einem Gebüsch abgestellt. Er war beschriftet mit der Aufschrift "Superflex B Resin--Toxic! und einem Totenkopfsymbol. Hinweise, dass giftige Stoffe ausgetreten sind, bestehen nicht. Wer hat Tatverdächtige oder ein Transportfahrzeug beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim ZKK unter der Rufnummer 0203 280-0. (mtf)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell