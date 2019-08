Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Raub auf Spielhalle-Täter flüchtig

Duisburg (ots)

Montagabend (19. August) gegen 23.20 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Spielhalle im Knevelspfädchen. Zwei maskierte Männer betraten die Spielhalle und bedrohten die Mitarbeiterin mit einem Messer. Sie forderten sie auf, das Geld aus der Kasse in einen von ihnen mitgebrachten Müllbeutel zu stecken. Nachdem die Mitarbeiterin den Unbekannten die Geldscheine übergab, flüchteten sie mit der Beute in Richtung Rahmer Straße. Die Tatverdächtigen sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Sie hatten dunkle Kapuzenpullis an, einer der Männer trug helle, der andere dunkle Schuhe. Wer hat die verdächtigen Personen oder ein mögliches Fluchtfahrzeug zur Tatzeit beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim KK 13 unter der Nummer 0203 280-0.

