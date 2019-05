FW-MG: Unfall beim Maibaumaufrichten auf dem Konstantinplatz

Feuerwehr Mönchengladbach

Unfall beim Maibaumaufrichten auf dem Konstantinplatz

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 01.05.2019, 11:27 Uhr, Konstantinplatz 20 (ots)

Heute Vormittag kam es beim Aufstellen des Maibaums durch die Bruderschaft in Giesenkirchen zu einem Unfall. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag der Maibaum beim Henrys Bistro auf zwei Sonnenschirmen der Außengastronomie. Dabei wurde eine Person am Kopf verletzt und drei weitere Personen erlitten leichte Schürfwunden. Die am Kopf verletzte Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst der Feuerwehr in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen und der Führungsdienst.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

