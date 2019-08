Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 41-Jähriger mit Drogen erwischt

Duisburg (ots)

Beamte der Duisburger Polizei haben am Montagnachmittag (19. August, 16:40 Uhr) auf der Heerstraße einen verdächtigen Mann kontrolliert, der nach Cannabis roch. In seinen Taschen und seinem Rucksack hatte er neben Waage und Verpackungsmaterial knapp 230 Gramm Amphetamin sowie zehn Gramm Marihuana. Die Polizisten stellten alles sicher und nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 41-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. (stb)

