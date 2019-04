Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Baumarkt

Bocholt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher brachen in der Nacht zum Mittwoch auf noch nicht bekannte Art und Weise in einen Baumarkt an der Werther Straße ein. Im Gebäude schlugen der oder die Täter eine Glasscheibe ein und beschädigten die Alarmanlage. Konkrete Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 01.00 Uhr und 01.10 Uhr. Polizeibeamte durchsuchten das gesamte Gebäude, die Täter waren aber bereits geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

