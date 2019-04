Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - 100 alte Reifen abgekippt

Velen (ots)

Illegal entsorgt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen circa 100 alte Autoreifen im Außenbereich in Velen-Ramsdorf. Sie kippten die Reifen am Rand eines unbefestigten Wirtschaftsweges nahe dem Pendlerparkplatz neben der B67 an der Auffahrt von der Straße Zum Lünsberg ab. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

