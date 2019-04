Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher gegen Mitternacht eine Tür eines Firmengebäudes an der Uhlandstraße auf. Insgesamt hatten sich die Täter an drei Türen zu schaffen gemacht. Sie gelangten in das Gebäude, entwendeten nach dem bisherigen Stand aber nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

