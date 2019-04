Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Täter versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten vier noch unbekannte Täter auf der Frankenstraße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und die Polizei informiert. Als die Täter die Polizeibeamten bemerkten, flüchteten sie sofort auf ihren Fahrrädern. Ihnen gelang die Flucht, da Poller auf einem Fußweg die weitere Verfolgung mit dem Streifenwagen verhinderten. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Den Tätern war es nicht gelungen, den Automaten aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell